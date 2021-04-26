"Утро": в ЦОДД оценивают загруженность дорог в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На выезде из Тушинского тоннеля произошло ДТП в среднем ряду. В результате на Волоколамском шоссе машины скопились в сторону центра от станции метро "Тушинская".

Из-за многочисленных мелких аварий медленно едет поток на внешней стороне МКАД на северо-западе. От Ленинградского шоссе до Спасского моста средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также стоит Ярославское шоссе в направлении центра. Дорога от МКАД до Северянинского путепровода займет час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.