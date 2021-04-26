"Утро": в ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Рязанском проспекте в сторону центра образовался четырехкилометровый затор после аварии в среднем ряду. Он тянется от станции метро "Выхино".

Из-за ДТП в левом и в среднем рядах перед Беговым тоннелем затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца на севере.

Также стоит Щелковское шоссе ближе к центру. Из-за затора на Большой Черкизовской улице машины скопились на шоссе от Сиреневого сада. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.