"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

26 апреля в Москве ожидается переменная облачность. Днем будет до 8 градусов тепла, а к вечеру похолодает до +5.

Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, а влажность – 40%.