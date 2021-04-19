"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в понедельник

Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, 19 апреля. Относительная влажность воздуха составит 50%.

Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.