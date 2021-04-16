"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу

Переменная облачность и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, 16 апреля. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.