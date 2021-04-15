"Утро": переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 15 апреля

Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг, 15 апреля. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.