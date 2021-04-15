"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в шесть баллов. Придется сбросить скорость на внутренней стороне МКАД.

Плотный поток сформировался на Можайском шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.