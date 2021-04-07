"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

Трафик на столичных дорогах в ЦОДД оценивают в 1 балл. На Ярославском шоссе затор образовался от МКАД до Ростокино, там можно потерять в дороге около 40 минут.

Тяжело проехать на Волгоградском проспекте от Есенинского бульвара до пересечения с Люблинской улицей.

Загружен и Рязанский проспект на участке от улицы Паперника до Коновалова.