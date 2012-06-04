"Специальный репортаж": На ближнем пограничье

Домодедово, самый крупный международный аэропорт России. Пассажиропоток — 80 тысяч человек ежедневно из самых разных стран мира. Именно здесь в Московской области пересекает границу каждый десятый гость нашего государства. В этом месяце сотрудники пограничной службы "Домодедово" отмечают сразу два праздника: 5 лет со дня формирования отряда и 91 год пограничной службы России. В чем суть работы пограничника и чем грозит их невнимательность?