"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на дорогах Москвы

В Центре организации дорожного движения рассказали о том, какая сейчас обстановка на дорогах столицы.

О заторах на магистралях и улицах Москвы рассказал специалист ЦОДД Дмитрий Бубненков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.