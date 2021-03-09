"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 9 марта

Во вторник, 9 марта, в Москве прогнозируется до -10 градусов днем, до -14 вечером.

Ветер ожидается со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

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