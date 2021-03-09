"Утро": москвичам рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 9 марта, в столице прогнозируется днем до -10 градусов. Вечером столбики термометров покажут до минус 14 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.