"Утро": в ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца 45 минут можно простоять в семикилометровом заторе, тянущемся от Нижегородской эстакады до Проспекта Мира.

Затруднено движение на Ленинградском шоссе в направлении центра, плотный поток от станции метро "Сокол" едет со скоростью 15 километров в час.

После ДТП в правом ряду на Садовой-Спасской улице образовался затор на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Проспекта Академика Сахарова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.