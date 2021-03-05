"Утро": ЦОДД оценивает ситуацию на дорогах в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. После аварии на Чурской эстакаде на внутренней стороне Третьего транспортного кольца образовался затор от Велозаводской улицы.

Затруднено движение на Профсоюзной улице в направлении центра, из-за ДТП в среднем ряду перед Санаторной улицей поток уплотнился от Новоясеневского проспекта.

Скопились машины и на внутренней стороне МКАД на востоке, от Кетчерской улицы до улицы Молдогуловой. Скорость на этом участке не превышает 20 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.