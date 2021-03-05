"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. 20 минут можно потерять в заторе на Шоссе Энтузиастов. От Электродного проезда до Авиамоторной улицы скорость потока не превышает 10 километров в час.

Внешняя сторона МКАД притормаживает от Ярославского шоссе из-за ДТП в среднем ряду в районе 94-го километра, там скорость упала до 15 километров в час.

Медленно едет и само Ярославское шоссе, затор начинается от Холмогорской улицы и тянется до Северяниского путепровода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.