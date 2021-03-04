"Утро": трафик в столице оценивается в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Внешняя сторона Третьего транспортного кольца притормаживает от Звенигородского шоссе из-за ДТП перед Кутузовским тоннелем. На 20 минут можно задержаться на этом участке.

Из-за дорожных работ на 90-м километре в левом ряду на внешней стороне МКАД сформировался плотный поток на протяжении всего Лосиноостровского лесопарка.

Затруднено движение и на Садовом кольце на Калужской площади в обоих направлениях. На внешней стороне поток тормозит от Крымского моста из-за аварии в правом ряду перед Октябрьским тоннелем. На внутренней стороне от Валовой улицы до Зубовского бульвара скорость машин не превышает 25 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.