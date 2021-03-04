"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Затруднено движение на Ярославском шоссе в сторону центра, затор образовался от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода.

На Щелковском шоссе собралось много машин на въезде в город, средняя скорость там составляет 20 километров в час.

На Варшавском шоссе плотный поток сформировался в направлении центра. От улицы Подольских Курсантов до Днепропетровского проезда скорость машин не превышает 15 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.