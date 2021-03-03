"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Волоколамском шоссе в сторону центра скопилось много машин перед Тушинским тоннелем. Скорость движения там упала до 3 километров в час.

Стоит Проспект Маршала Жукова в сторону центра от МКАД, в том числе из-за аварии в среднем ряду на Живописном мосту. 35 минут займет дорога до центра.

На востоке МКАД есть затруднения как на внешней, так и на внутренней сторонах. Внешний поток после ДТП на 106-м километре тормозит от шоссе Энтузиастов.

А на внутренней стороне затор образовался от Кетчерской улицы до Косинской эстакады из-за столкновения в левом ряду в районе 8-го километра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.