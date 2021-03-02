"Утро": загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение на юго-западе Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. На внешней стороне движению мешает ДТП в левом ряду после Дорогомиловского моста, поток тормозит от Шмитовского проезда. На внутренней стороне скопление машин отмечается от Комсомольского проспекта до "Москва-Сити".

Медленно едет Ленинградский проспект в сторону центра, средняя скорость от станции метро "Сокол" до Тверского путепровода не превышает 15 километров в час. Тормозит и Кутузовский проспект от Минской улицы до Нового Арбата, автомобили на этом участке едут со скоростью 17 километров в час. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.