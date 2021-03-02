"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в столичном регионе 2 марта

В Москве 2 марта прогнозируется ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким, оно составит 742 миллиметра ртутного столба.

Столбики термометров покажут до +3 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.