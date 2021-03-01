"Утро": два теплых дня прогнозируют в Москве

Понедельник и вторник в Москве будут самыми теплыми днями на этой неделе. 1 марта столбики термометров покажут до +2 градусов, а 2 марта – до +3.

Дискомфорт может доставить только ветер.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.