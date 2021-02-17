"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Варшавское шоссе притормаживает в направлении центра из-за аварии в правом ряду у дома № 95 от Дорожной улицы.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца движению мешает столкновение в среднем и левом рядах в районе 2-й улицы Машиностроения. Поток уплотнился от Волгоградского проспекта.

На самом Волгоградском проспекте скопилось много машин на въезде в город. Средняя скорость там не превышает 20 километров в час. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.