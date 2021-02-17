"Утро": столичный трафик в ЦОДД оценивают в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение на Можайском шоссе, после ДТП в среднем ряду у дома № 3 образовался затор от улицы Багрицкого до Аминьевского шоссе.

На 41-м километре МКАД произошло сразу два столкновения. В результате поток уплотнился на внутренней стороне кольцевой от Варшавского шоссе до Профсоюзной улицы.

На Каширском шоссе плотное движение образовалось в сторону центра, начиная от МКАД. Средняя скорость машин составляет 22 километра в час. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.