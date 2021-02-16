"Утро": в ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 6 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. 40 минут можно потратить на дорогу до центра на Ярославском шоссе. Средняя скорость потока на магистрали не превышает 10 километров в час.



На Сущевском Валу произошло ДТП в правом ряду, в результате которого поток на внутренней стороне Третьего транспортного кольца притормаживает от Беговой улицы.

Также тормозит Ленинградский проспект в сторону центра. Скорость машин от станции метро "Сокол" до Тверского путепровода не превышает 16 километров в час. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.