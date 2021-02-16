"Утро": столичный трафик увеличился до 8 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 8 баллов. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца после ДТП в среднем ряду перед Хорошевской эстакадой образовался трехкилометровый затор, который начинается он Кутузовского тоннеля.

На Каширском шоссе также из-за аварии осложнилось движение, машины стоят в направлении центра от станции метро "Домодедовская". На Зацепском Валу столкновение в правом ряду тормозит поток на внешней стороне Садового кольца от Добрынинского тоннеля. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.