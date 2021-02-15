"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Рязанский проспект тормозит от МКАД в направлении центра. Средняя скорость машин на магистрали составляет 15 километров в час.

На Щелковском шоссе в сторону центра есть участки с затруднениями. В частности, перед Чусовской улицей скопилось много машин, а также плотное движение сформировалось перед улицей Бирюсинка.

Медленно едет и внутренняя сторона МКАД. Скорость потока на пути от Каширского до Варшавского шоссе не превышает 20 километров в час. Движению, кроме прочего, там мешает ДТП в правом ряду на 24-ом километре. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.