"Утро": в ЦОДД рассказали о дорожном трафике в Москве

Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов составляет 240 километров.

О нестандартных затруднениях на дорогах столицы рассказала главный специалист ЦОДД Анна Ушакова. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.