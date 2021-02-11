"Утро": в ЦОДД оценивают движение на московских дорогах в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценивают в ЦОДД в 3 балла. На Каширском шоссе уплотнился трафик в сторону центра при движении от Домодедовской до Коломенского проезда.

На Дмитровском шоссе образовался затор в районе станций метро "Петровско-Разумовская" и "Тимирязевская". На Ленинградском шоссе много машин по дороге от Речного вокзала до метро "Войковская".

Длина заторов в Москве в эти минуты составляет 98 километров. Вечером в городе ожидаются осложнения движения до 8–9 баллов, сообщает столичный Дептранс. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.