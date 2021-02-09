"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 6 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Придется сбросить скорость на МКАД.

Плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте. Затруднено движение на Можайском шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.