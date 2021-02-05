"Утро": загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 7 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 7 баллов. После аварии в среднем ряду на внутренней стороне МКАД в районе 8-го километра уплотнился поток от Кетчерской улицы.

Плотно едет Третье транспортное кольцо в обоих направлениях на Рижской эстакаде. На внутренней стороне движению мешает ДТП в среднем ряду, а на внешней – скопление машин наблюдается от Лефортовского тоннеля.

На Дмитровском шоссе практически парализовано движение в сторону центра. Средняя скорость потока составляет 12 километров в час, дорога до центра может занять около часа. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.