"Утро": столичный трафик увеличился до 6 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. Из-за ДТП в среднем ряду на 102-м километре МКАД образовался затор на внешней стороне, который начинается от Шоссе Энтузиастов.

На самом Шоссе Энтузиастов затруднено движение в направлении центра. В 5-километровом заторе от Новогиреевской до Авиамоторной улицы можно потерять до 50 минут.

Медленно едет и Ярославское шоссе. Средняя скорость потока на шоссе не превышает 7 километров в час. 45 минут можно потратить на дорогу от МКАД до Северянинского путепровода. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.