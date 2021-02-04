"Утро": москвичей предупредили о высокой влажности

4 февраля в Москве ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого снега, а также предупреждают москвичей о высокой влажности – 75%.

Днем будет 2 градуса ниже нуля, а к вечеру ожидается похолодание до -6. Ветер будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду. Также ожидается низкое атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.





((ЧТ: облачно

день -2 небольшой снег, ветер 4-7 м/с;

вечер -6 снег



Графика 2: атмосферное давление низкое 737 мм рт.ст.

Графика 3: Влажность высокая 75%

Графика 4: ощущается как -5

Пт: ночь -11; день -10 облачно))