"Утро": плотный поток сформировался на Липецкой улице

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 2 балла. Придется сбросить скорость на МКАД.

Затруднено движение на Липецкой улице. Плотный поток сформировался на Рязанском проспекте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.