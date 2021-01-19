"Утро": московский трафик оценивается в 6 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. Стоит Можайское шоссе в направлении центра. Средняя скорость движения от МКАД до Аминьевского шоссе менее – 10 километров час.

Затор образовался на внешней стороне ТТК на юге из-за частичного перекрытия полос под дорожные работы в районе Волгоградского проспекта. Поток уплотнился от станции метро "Автозаводская".

Затруднено движение на Садовой-Каретной улице в обоих направлениях. Внешняя сторона Садового кольца тормозит от Орликова переулка, внутренняя – от Большой Никитской улицы. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.