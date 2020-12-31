"Утро": гололед сохранится в Москве до вечера 31 декабря

В Москве гололед и гололедица сохранятся до 21:00 31 декабря. В связи с непогодой специалисты рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.

В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют от 0 до минус 2 градусов, а днем – от 0 до плюс 2 градусов. При этом ожидается гололедица и мокрый снег с дождем.

В первый день Нового года будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Осадков в этот день не ожидается, однако будет наблюдаться гололедица. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.