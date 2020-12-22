"Утро": Москвичей предупредили о гололедице

Во вторник, по данным синоптиков, в столичном регионе ожидается преимущественно сухая погода. Это обусловлено присутствием северо-западной периферии антициклона. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Днем в городе будет около трех градусов ниже нуля, но к вечеру температура опустится до минус 5.

В городе будет дуть юго-западный ветер с порывами 4–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.