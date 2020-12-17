"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 5 баллов

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 5 баллов. На МКАД в районе 79-го километра затруднено движение в обоих направлениях. Машины стоят на участке между Дмитровским шоссе и М-11.

На Волгоградском проспекте образовался необычный для этого времени затор в сторону области. Водители снижают скорость от Новоостаповской улицы до улицы Коломникова.

Очень плотное движение и на Ярославском шоссе. Там можно потерять много времени по дороге в центр от МКАД до Ростокино. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.