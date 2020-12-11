"Утро": москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные в Москве ожидается небольшой снег, отметили синоптики. При этом серьезных снегопадов ждать не стоит.

К понедельнику в городе произойдет заметное потепление на 5–7 градусов, уточнили метеорологи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.