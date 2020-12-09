"Утро": декабрь в этом году может стать одним и самых солнечных

Уже пятый день жителей столицы радует солнечная погода, которая продлится еще минимум 3 дня. Для декабря климатическая норма превышена в 5 раз. По статистике в декабре положен лишь один ясный и безоблачный день в Москве.

Погода в городе 9 декабря ожидается достаточно комфортная – днем будет до 4 градусов ниже ноля и небольшой ветер, местами достигающий 2-6 метров в секунду. Также зафиксировано высокое атмосферное давление – 767 миллиметров ртутного столба и влажность 57%, которая в течение дня не будет особо меняться.