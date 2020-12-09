"Утро": ЦОДД оценивает движение в городе 2 балла

Движение в городе оценивается 2 балла. Затор образовался на Ярославском шоссе в сторону центра из-за дорожных работ перед Северянинским путепроводом. Здесь придется сбросить скорости почти сразу при въезде в город. Также придется потолкаться на ТТК на Лужнецкой эстакаде.

В остальном трафик транспорта в городе растет, есть уже и стандартные затруднения. Длина заторов составляет 111 км. ЦОДД рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты, соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.