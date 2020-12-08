"Утро": загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Ленинградском шоссе после аварии в районе станции метро "Речной вокзал" образовался затор от Ленинградского моста. 45 минут можно потерять на Ярославском шоссе, добираясь от МКАД до Северянинского путепровода. Несколько мелких ДТП парализовало шоссе в направлении центра.

Затруднено движение на Ленинском проспекте. Из-за столкновения в левом ряду перед улицей Обручева поток тормозит от улицы Островитянова. Также машины скапливаются на прилегающей к проспекту улице Обручева.