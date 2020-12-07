"Утро": Метеоролог рассказал о погоде в столице в понедельник

Сегодня в столице ожидается ясный и солнечный день. Днем температура воздуха будет 5 градусов ниже ноля, а к вечеру опустится на 3 градуса, до -8. Ветер ожидается несильный, 2-5 метров в секунду.

Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.