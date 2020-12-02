"Утро": москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в среду, 2 декабря. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит в регионе 761 миллиметр ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.