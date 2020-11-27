"Утро": москвичам рассказали о погоде в выходные

В субботу в Москве будет облачная погода, выпадет небольшой снег. Воздух прогреется до двух градусов.

29 ноября ожидается до плюс двух градусов, будет снег с дождем, а также сильный ветер.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.