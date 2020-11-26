"Утро": какая погода ждем москвичей в четверг

В Москве 26 ноября установится температура выше нуля – до плюс 1 градуса тепла. Ожидается переменная облачность и осадки.

До 10 часов утра в столице действует погодное предупреждение из-за тумана. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

