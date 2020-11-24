"Утро": в столичном регионе прогнозируется мокрый снег и потепление

В столичном регионе на этой неделе прогнозируется мокрый снег и потепление. 24 ноября тоже тепло – на улице до +3 градусов, но сыро – весь день будет идти небольшой снег с дождем.

Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.