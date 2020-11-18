"Утро": в Москве температура воздуха ощущается как минус 9

В Москве утром температура воздуха лишь 0 градусов, но из-за ветра, который достигает 5 метров в секунду, ощущается на все -9.

Сегодня, 18 ноября, в столице прогнозируется до -1 градуса. Ближе к вечеру может выпасть снег.