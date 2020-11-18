"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Серьезных дорожных заторов в городе сейчас не наблюдается.

Авария осложнила движение на МКАД в районе пересечения со Сколковским шоссе.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.