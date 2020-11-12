"Утро": метеоролог рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг

Синоптики прогнозируют мощные снегопады на этой неделе в Магаданской области, республике Коми и на Чукотке. Ведущий-метеоролог Никита Поповнин дал прогноз погоды на 12 ноября в столице.

По его словам, в четверг утром в Москве стало гораздо холоднее.