"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 2 балла. Плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте.

Придется сбросить скорость на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.